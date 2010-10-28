İngiliz kadınlar neden müslüman oluyor?

T24 - Tony Blair'in baldızının Müslüman olmasının ardından Daily Mail, "Neden birçok modern, kariyer sahibi kadın İslam’a dönüyor?" başlıklı bir haber yayımladı.



İngiltere'nin eski başbakanlarından Tony Blair'in 43 yaşındaki gazeteci ve yayıncı baldızı Lauren Booth'un Müslüman olmasının ardından, Daily Mail gazetesi bir makale yayınlayarak İslam'ı seçen İngiliz kadınların sayısında artış olduğunu belirtti.



"Neden birçok modern, kariyer sahibi kadın İslam’a dönüyor?" başlıklı haberde, şimdi 43 yaşında olan dünyaca tanınmış müzik kanalı MTV’nin Müslüman olan ünlü spikeri Kristiane Backer’in açıklamalarına yer verildi.



MTV televizyonu kurulduğunda beyin takımı arasında yer alan Backer, “İşim gereği Müslüman inancını araştırdım. Çünkü dünyanın dört bir tarafına seyahat ediyordum ve birçok ünlü kişiyle mülakatlar yapıyordum. İslam’ın değer sistemleri Batı ülkelerinden çok farklıydı. Stresten uzak, her şeyi Allah için yapmak gerektiği benim için çok önemliydi” diye konuştu.



Pakistanlı ünlü kriketçi İmran Khan’la fikir tartışmasının ardından İslamiyeti yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Backer, işinden ayrıldı ve şimdi “MTV’den Mekke’ye” isimli kendi yazdığı bir kitabı piyasaya sürdü.



Müslümanlığı kabul eden kadınlardan birisi de 32 yaşındaki Camilla Leyland. Yoga öğretmenliği, barış aktivisti ve gazetecilik yapan Leyland da işi gereği Müslüman ülkelerde bulunduğu için İslamiyeti inceleme şansı bulmuş. Camilla Leyland, İslamiyetle çok farklı manevi duygular yaşadığını söyledi.



Müslüman olan ünlü kadınlar arasında yer alan eski DJ Lynne Ali şimdi 5 vakit namazını kaçırmıyor. Müslüman olmadan önce katıldığı tüm lüks eğlence ve partilerde her zaman, hayatında bir şeylerin eksik olduğunu düşündüğünü belirten eski DJ, aydınlanmayı İslamiyette bulduğunu belirtti. Lynne Ali “Çok sayıda ilginç hayat ve karşılaşmalar beni etkiledi, benim bir parçam oldu. Ancak bunlar geçmişte kaldı” dedi.





