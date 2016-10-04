İngiliz kadını sosyal medyadan taciz eden Türk polis açığa alındı

İngiltere'de yaşayan 16 yaşındaki Abby Bray’ı, Facebook’tan taciz ettiği ve çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddia edilen Bursa’da görevli polis Servet T. açığa alındı

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İngiliz Abby Bray, Facebook’ta Türk polis Servet T.'nin tacize uğradığını öne sürmüştü. Kişisel Facebook hesabından olayı anlatan Abby, tüm konuşmaların ekran görüntülerini de paylaşmıştı.

Mesajlaşmalara göre, 19 yaşında olan Abby, ’16 yaşındayım’ demesine rağmen Servet T. ısrarlı tacizlerini sürdürmüştü.

Çıplak fotoğraflarını gönderen Servet T. evlenmek için Abby Bray’i Türkiye’ye davet etmiş ve genç kıza bakire olup olmadığını da sormuştu.

Genç kızın mesajları kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılarak sosyal medyada da gündem oluşturdu.

Servet T. binlerce tepki mesajı alınca sosyal medya hesaplarını kapattı.

Açığa alındı

Sosyal medya hesaplarından birçok kişi, Bursa Valiliği ve Bursa Amniyet Müdürlüğü’nün hesaplarını etiketleyerek, şikayet çağrısında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü, kadrosu Çarşı Polis Merkezi’nde olan ve Muradiye Devlet Hastanesi’nde görev yapan Servet T.’yi açığa alarak soruşturma başlattı.