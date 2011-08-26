İngiliz jetleri Kaddafi'nin sığınağını bombaladı

T24

'Mesele Kaddafi'yi bulmak değil'



Kaddadi yanlıları tablus'u bombaladı



İngiliz Savunma Bakanlığı, Sirte'yi bombalayan uçakların İngiltere'nin Norfolk kentindeki hava kuvvetleri üssünden havalandıklarını açıkladı. Sirte'deki Kaddafi'ye ait sığınağın nokta atışı yapan güdümlü füzelerle vurulduğu kaydedildi.Libyalı isyancıların da Sirte'ye doğru taarruza geçmeye hazırlanırken, kente tanklar ve füze rampaları sevk ettiği bildirildi. Sirte'ye girmeyi hedefleyen isyancıların kent dışında sert direnişle karşılaştıkları bildirildi.İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox, "dün gece Sirte'de bir sığınağa yönelik saldırının, rejim kuvvetlerinin Trablus'tan Sirte'ye geçmesi durumunda alternatif bir komuta kontrol merkezine sahip olmalarını engellemek için yapıldığını" kaydetti.Fox, "Mesele Kaddafi'yi bulmak değil, rejimin kendi halkına karşı savaş verebilme kapasitesine erişememesinin garanti altına alınmasıdır" dedi.Kaddafi'ye bağlı güçlerle muhalifler arasında havaalanı yakınında çatışmalar yaşandığı, Kaddafi güçleri'nin havaalanını bombaladığı bildirildi.El Arabiya televizyonu, havaalanındaki bir uçağın hasar görmesine neden olan bombalamanın ardından Kaddafi yanlısı güçler ile havaalanı yakınındaki Libyalı muhalif güçler arasında silah çatışma çıktığını duyurdu.Öte yandan Libyalı muhalif güçlerin, stratejik öneme sahip bölgelerden Ebu Salim ilçesine baskın düzenledikleri bildirildi. NATO savaş uçakları dün aynı bölgedeki bir eve hava saldırısı düzenlemişti.Kaddafi'nin jet-ski'si Trablus sokaklarında galeri için fotoğrafı tıklayın...