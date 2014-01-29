'İngiliz istihbaratı Facebook ve YouTube'u izliyor'

İngiltere'de elektronik dinleme ve izlemeden sorumlu istihbarat kurumu GCHQ'nun, kullanıcıların YouTube'da izledikleri videoları, Facebook'ta beğendikleri paylaşımları ve takip ettikleri blog yazarlarını izlemeye aldığı belirtildi.

Eski Amerikan istihbarat görevlisi Edward Snowden'ın sızdırdığı yeni belgelere göre, GCHQ "Squeaky Dolphin" adını verdiği programı 2012'de Amerikan İstihbarat Servisi NSA'ya tanıttı.

BBC Türkçe'nin NBC TV'ye dayandırdığı haberine göre, Facebook o tarihten sonra kullanıcılarının bilgilerini şifrelemeye başladı. Google'a ait YouTube ile Blogger ise şifrelemeye gitmedi.

İki şirket de GCHQ'nun verilerine erişimine izin vermediğini söylüyor. Programın tanıtımında üzerinde GTE yazan makine yağı püskürtücüsü tutan bir yunus resmi kullanılıyor.

GTE'nin istihbarat kurumunun küresel iletişim birimi olan ve fiber optik hatlardan bilgi toplayan Global Telecoms Exploitation'ı temsil ettiği düşünülüyor. Daha önce İngiliz Guardian gazetesine sızdırılan bazı belgelerde, GCHQ'nun 2011'den beri - belki de daha önceden beri - Tempora adını verdiği bir programla aralarında Atlas Okyanus'unu geçen 200 fiber optik hattan telefon ve internet iletişimiyle ilgili veri topladığı belirtilmişti.

GCHQ bu konuda yorum yapmayı reddetti. İngiltere Başbakanı David Cameron ise bu kurumların faaliyetlerinin yaşamsal önemde olduğunu ve denetime tabii olduğunu söylemişti.