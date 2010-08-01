-İNGİLİZ İSTİHBARAT TEŞKİLATINA PAKET BOMBA LONDRA (A.A) - 01.08.2010 - İngiliz istihbarat teşkilatı MI6'nın Londra'daki merkezine bir paket bomba gönderilmesinin, bir diğerinin ise posta dağıtım ofisinde ele geçirilmesinin ardından harekete geçen polisin, iki kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'dan bir sözcü, çarşamba ve perşembe günleri ele geçirilen iki şüpheli paket hakkında soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Soruşturma kapsamında Kuzey Galler'de yakalanan 52 ve 21 yaşlarındaki iki şüphelinin Londra'ya getirilerek sorgulandığı belirtildi.