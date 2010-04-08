İngiliz İspanyol ittifakı

T24-



Anlaşmayla oluşan şirketin piyasa değeri 7.8 milyar dolar civarına ulaştı. British Airways uzun süredir razı etmeye çalıştığı Iberia'yla birleşerek, daha önce kendilerinden küçük şirketleri alan büyük rakipler Lufthansa ve Air France ile aynı yolu izlemiş oluyor.



İki şirketin bugün yaptığı ortak yazılı açıklamada, "Birleşme anlaşmasının maddeleri ve koşulları tarafların Kasım ayında imzalamış oldukları mutabakat zaptı ile uyumludur" denildi.



British Airways hissedarları birleşmeyle oluşan şirketin yüzde 55'ine, Iberia hissedarları ise yüzde 45'ine sahip olurken şirketin yönetim merkezi de Londra'da olacak.