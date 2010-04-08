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Ekonomi

İngiliz İspanyol ittifakı

İspanyol Iberia havayolları ve İngiliz British Airways birleşme anlaşması imzaladıklarını açıkladılar.

08 Nisan 2010 03:00

T24-  İspanyol İberia havayolları ile İngiliz British Airways birleştiklerini açıkladı. Uzun süredir beklenen anlaşmanın hayata geçirilmesiyle yolcu kilometre bazında Avrupa'nın ikinci büyük havayolu şirketi meydana gelmiş oluyor.


Anlaşmayla oluşan şirketin piyasa değeri 7.8 milyar dolar civarına ulaştı. British Airways uzun süredir razı etmeye çalıştığı Iberia'yla birleşerek, daha önce kendilerinden küçük şirketleri alan büyük rakipler Lufthansa ve Air France ile aynı yolu izlemiş oluyor.


İki şirketin bugün yaptığı ortak yazılı açıklamada, "Birleşme anlaşmasının maddeleri ve koşulları tarafların Kasım ayında imzalamış oldukları mutabakat zaptı ile uyumludur" denildi.


British Airways hissedarları birleşmeyle oluşan şirketin yüzde 55'ine, Iberia hissedarları ise yüzde 45'ine sahip olurken şirketin yönetim merkezi de Londra'da olacak.

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