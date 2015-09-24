İngiliz İşçi Partisi sözcüsü: Et yiyenlere sigara içenlere davranıldığı gibi davranılmalı

İngiliz İşçi Partisi'nin yeni sözcüsü vegan Kerry McCarthy, et yiyen kişilere sigara içenlere davranıldığı gibi davranılması gerektiğini söyledi.

Partinin yeni genel başkanı Jeremy Corbyn tarafından göreve atanan McCarthy'nin, vegan olduğu biliniyor.

SoL'da yer alan habere göre, avlanma karşıtlığı da bilinen McCarthy'nin bu tutumunun, İngiltere'de çiftçilik sektörünü zora sokabileceği iddia ediliyor.

McCarthy, "Hayvan refahı için bir ilerleme kaydedilse de, insanlar gerçekten hayvanlara iyilik yapmak istiyorsa et ve süt tüketiminden vazgeçmeliler" diyor. Sigaraya dönük olanlar gibi kampanyalar örgütlenmesi gerektiğini belirten McCarthy, kırsal kesim çalışanları tarafından tepki görüyor.

Kırsal alan örgütleri, Corbyn'i McCarthy'nin tutumu konusunda uyarıyor ve bu yaklaşımın İngiliz çiftçi ve hayvancılarını İşçi Partisi'nden uzaklaştıracağını belirtiyor.