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Spor

İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn'den Mesut Özil'e: Harika bir oyuncusun fakat...

Corbyn, Mesut Özil'e 'elindekiyle idare et' dedi

17 Ocak 2017 22:02

İngiltere'nin muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, Türkiye kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in maaşını fazla buldu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC One'da bir programa katılan Corbyn, sıkı bir Arsenal taraftarı olmakla da tanınıyor. Haftada 145 bin pound kazanan Özil'in takımda kalması için 200 bin pound alma ihtimali gündeme gelince Corbyn Özil'in değerli bir futbolcu olduğunu dile getirdi.

 

'Harika bir oyuncusun fakat…'

 

Almanya'da yılın futbolcusu seçilen Mesut Özil, yeni sözleşme teklifini, teknik direktör Arsene Wenger'in kulüpte kalıp kalmamasına bağlı olarak değerlendiriyor. Ancak aldığı yüksek ücret, İngiltere'de gündem. Kendisine futbolcunun maaşı sorulan Corbyn, Özil'e seslenerek esprili bir şekilde "Oynadığın oyun için teşekkürler, harika bir oyuncusun, fakat… Şimdilik elindekiyle idare etsen olmaz mı?" diye sordu.

​İşçi Partisi liderinin futbolcuya seslenmesi sosyal medyada gündemin üst sıralarında yer buldu.
 

Şirket yönetici maaşlarına tavan uygulaması

 

Corbyn, geçtiğimiz hafta ülkede şirket yöneticilerine tavan ücret uygulanmasını savunarak tartışmaya neden olmuştu. Corbyn, iş verenlerin bir işçinin kazandığının 20 katından fazla kazanmasını engelleyecek yasa çıkartılmasını istiyor. Bu plan, teknik olarak çalışan statüsünde oldukları için futbolculara uygulanamasa da Corbyn birçok oyuncunun uçuk rakamlar aldığını dile getirmişti.
 

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