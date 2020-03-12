İngiliz hükümeti Premier Lig'i seyircisiz oynatmayı planlıyor

İngiltere hükümetinin Koronavirüs'le mücadele kapsamında ülkedeki tüm futbol karşılaşmalarını seyircisiz oynatmayı planladığı iddia edildi.

İngiliz Times gazetesine göre, karar bugün kamuoyuna açıklanabilir.



Times'ın spor sayfalarındaki özel haberini "Açıklıyoruz: Futbolun kriz planı" başlığıyla verdi.

İngiltere hükümetinin Acil Durum Komitesi (COBRA) bu sabah toplanarak Koronavirüs'le mücadele önlemlerini görüşecek. COBRA'nın öncelikli gündem maddesi, salgının "kontrol altına alınması aşamasından geciktirilmesi aşamasına geçilmesi" sırasında alınması gereken önlemler olacak.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola daha önce maçların seyircisiz oynanmasına karşı olduğunu söylemişti.



Avrupa'nın beş büyük futbol liginde halen sadece İtalya Birinci Ligi Serie A'da tüm maçlar askıya alınmış durumda.



Almanya Birinci Ligi Bundesliga ve Fransa Birinci Ligi Ligue One'da maçların seyircisiz oynanmasına başlandı.

İspanya Birinci Ligi La Liga'da da maçların seyircisiz oynanması gündemde.

ABD'de de NBA maçları askıya alınmıştı.