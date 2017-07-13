İngiliz hükümeti ilk Brexit kanununu açıkladı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) süreciyle ilgili İngiliz hükümeti çalışmalarını sürdürüyor. AB mevzuatının İngiltere'nin iç hukukuna aktarılmasını sağlayacak 'Büyük İptal Yasa Tasarısı' İngiliz Parlamentosu'na sunuldu.

İngiltere'nin AB'den ayrılık (Brexit) süreciyle ilgili çalışmalarını sürdüren İngiliz hükümeti, sürecin sonunda AB yasalarının İngiliz yasaları üzerindeki üstünlüğünü ortadan kaldıracak ve birliğin mevzuatının ülkenin iç hukuku haline getirecek bir yasa tasarısı hazırladı.

“Ülkenin gözü üzerimizde”

'Büyük İptal Yasa Tasarısı' olarak adlandırılan düzenlemeyle AB yasalarına iç hukuk karşısında üstünlük sağlayan Avrupa Toplulukları Yasası iptal edilecek.

Tasarıyla bakanlıklar, AB mevzuatında kendi alanlarını ilgilendiren düzenlemeleri 'kopyala yapıştır' yöntemiyle iç hukuk haline getirme yetkisine kavuşacak.

Tasarıyı açıklarken yaptığı konuşmada milletvekillerine, 'ülkenin ortak çıkarları için Brexit konusunda birlikte çalışma' çağrısında bulunan İngiltere Brexit Bakanı David Davis, "Ülkenin gözü üzerimizde ve ben de amacımıza ulaşmak, ülkemiz için yeni bir gelecek yaratmak için herkesle çalışacağım" dedi.

Süreç tartışmalı geçebilir

AB'ye 44 yıldır üye olan İngiltere'nin söz konusu uygulamayla yaklaşık 20 bin düzenlemeyi iç hukukuna aktarması bekleniyor.

İngiliz hükümeti bu uygulama ile Brexit sonrasında İngiliz hukukunda bir boşluk oluşmaması amacını güdüyor.

Tasarının İngiliz vekiller tarafından sonbaharda tartışılmaya başlanması ve ülkenin AB'den resmen ayrılmasının planlandığı dönem olan mart 2019'dan önce oylanması bekleniyor.

Bu arada İngiltere'deki bakanlıklar, AB düzenlemelerini iç hukuka aktarırken, gerek gördükleri yerlerde parlamentonun onayına ihtiyaç duymadan düzeltmeler yapabilecek.

Bu uygulama, İngiltere'de '8. Henry yetkisi' olarak adlandırılıyor. İşçi Partisi başta olmak üzere muhalefet partileri, parlamentoyu devre dışı bırakacak bu uygulamaya itiraz ediyorlar.

Nisan ayında resmen başlayan Brexit sürecinin 2 yıl devam etmesi ve ülkenin mart 2019'da AB'den ayrılması öngörülüyor.