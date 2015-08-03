T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İngiliz hükümeti baskıyı artırıyor

İngiliz hükümeti, yasa dışı göçe karşı sert önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Henüz tasarı aşamasında olan yeni düzenlemelere göre, oturma izni olmayan göçmenlere ev kiralayanlar hapis cezasına çarptırılabilecek.

03 Ağustos 2015 21:36


Manş Tüneli'ndeki sığınmacı krizinin derinleştiği bu günlerde İngiliz hükümeti yasa dışı göçe karşı yeni önlemler alınacağını duyurdu. Müsteşar Greg Clark'ın açıklamalarına göre, yasa dışı göçmenlere ev kiralayanlar beş yıla kadar hapiz cezasına çarptırılabilecek. Şu ana kadar İngiltere'de geçerli bir oturum iznine sahip olmayan göçmenlere ev kiralayanlar sadece para cezası ile cezalandırılıyordu. Clark, evlerini kiralamak isteyenlerin, kiracı adaylarının İngiltere'deki oturum durumu hakkında bilgi edinmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan, İngiltere'de oturma ve çalışma izni olmayan göçmenlerin çalıştıkları işlerden kazandıkları ücretlere el konulması da gündeme gelen önerilerden biri.

Söz konusu sert yasal tedbirlerin, İngiliz hükümetinin sonbahar aylarında meclise getirmeyi planladığı göçe ilişkin yasa tasarısı bünyesinde ele alınması planlanıyor.

David Cameron başbakanlığındaki muhafazakar hükümet, bir süredir giderek artan sığınmacıların sayısını azaltmak için sert bir politika izliyor. Haftalardır, yüzlerce sığınmacı Fransa'nın Calais kentindeki Manş Tüneli'ni aşarak İngiltere'ye geçmeye çalışıyor. Sığınmacılar, İngiltere'de iltica koşullarının daha esnek olmasını umuyor. Fransız AFP ajansının verdiği bilgilere göre, pazar gecesi polis bin 700 dolayında sığınmacının Manş Tüneli'ni aşmasına engel oldu. Polis yetkilileri ise konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TüneliGreg ClarkCameronFransa CalaisManş TüneliAFPDeutsche Welle Türkçe dpa BÖ/TY

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24