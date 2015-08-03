İngiliz hükümeti baskıyı artırıyor



Manş Tüneli'ndeki sığınmacı krizinin derinleştiği bu günlerde İngiliz hükümeti yasa dışı göçe karşı yeni önlemler alınacağını duyurdu. Müsteşar Greg Clark'ın açıklamalarına göre, yasa dışı göçmenlere ev kiralayanlar beş yıla kadar hapiz cezasına çarptırılabilecek. Şu ana kadar İngiltere'de geçerli bir oturum iznine sahip olmayan göçmenlere ev kiralayanlar sadece para cezası ile cezalandırılıyordu. Clark, evlerini kiralamak isteyenlerin, kiracı adaylarının İngiltere'deki oturum durumu hakkında bilgi edinmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan, İngiltere'de oturma ve çalışma izni olmayan göçmenlerin çalıştıkları işlerden kazandıkları ücretlere el konulması da gündeme gelen önerilerden biri.

Söz konusu sert yasal tedbirlerin, İngiliz hükümetinin sonbahar aylarında meclise getirmeyi planladığı göçe ilişkin yasa tasarısı bünyesinde ele alınması planlanıyor.

David Cameron başbakanlığındaki muhafazakar hükümet, bir süredir giderek artan sığınmacıların sayısını azaltmak için sert bir politika izliyor. Haftalardır, yüzlerce sığınmacı Fransa'nın Calais kentindeki Manş Tüneli'ni aşarak İngiltere'ye geçmeye çalışıyor. Sığınmacılar, İngiltere'de iltica koşullarının daha esnek olmasını umuyor. Fransız AFP ajansının verdiği bilgilere göre, pazar gecesi polis bin 700 dolayında sığınmacının Manş Tüneli'ni aşmasına engel oldu. Polis yetkilileri ise konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı.