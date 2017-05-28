İngiliz Havayolları'nın uçuş krizi çözülemedi

İngiltere'de havayollarındaki kriz aşılamadı. İngiliz havayollarına ait uçuşlarda bugün de iptal ve gecikmeler yaşanıyor.

Krizin nedeni, İngiliz Havayolları'nın bilgisayar sistemindeki bir sorun. Yetkililer siber saldırı olduğuna dair bir kanıt olmadığını duyurdu. Sorun nedeniyle şirkete bağlı tüm uçuşlar iptal edildi.

Bu nedenle Londra'da bulunan Heathrow ve Gatwick havaalanlarında dünden bu yana aksama yaşanıyor. İngiliz havayolu şirketi,, yolcularından özür diledi ve sorunu çözmek için çabaladıklarını duyurdu.

Heatrow Havaalanı yönetimi ise uçuşları iptal edilen yolculardan, havayolu şirketi bilgilendirmedikçe havaalanına gelmemelerini istedi. Uçuş iptalleri nedeniyle iki havaalanında da uzun kuyruklar oluşmuştu.