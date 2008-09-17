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Ekonomi

İngiliz havaalanı Gatwik satışa çıkarıldı

İngiltere'nin ikinci büyük havaalanı olan Gatwick, sahibi olan BAA grubu tarafından satışa çıkarıldı.

17 Eylül 2008 03:00

İngiltere'nin ikinci büyük havaalanı olan Gatwick, sahibi olan BAA grubu tarafından satışa çıkarıldı.

Pek çok ünlü grubun Gatwick Havaalanı'nın satışıyla ilgilendiği, bunların arasında Virgin Airlines'ın da bulunduğu belirtildi. Söz konusu şirketin sözcülerinin Gatwick Havaalanı'nı satın alacak konsorsiyumda yer almayı istediğini açıkladığı bieldirildi.

1,8 milyar sterlin fiyat biçilen Gatwick Havaalanı için Virgin Airlines'ın sahibi Sir Richard Bronson'ın da bu gelişmeyi doğruladığı kaydedildi.

Gatwick Havaalanı'nın satışı ilk kez geçen haftalarda Rekabet Komisyonu tarafından açıklanan raporda dile getirilmiş, BAA'in elinde tuttuğu üç büyük havaalanından ikisini satmak zorunda kalabileceği belirtilmişti.

BAA'in Heathrow'un satışını kesinlikle düşünmediği, böylece geriye söz konusu grubun elinde tuttuğu diğer iki havaalanı olan Gatwick ve Stanstead'in kaldığına dikkati çeken sektör gözlemcileri, Gatwick'e ciddi bir alıcı bulunmasının ve pazarlığın aylar sürebileceği belirtildi.

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