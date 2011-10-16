T24 LogoT24 Logo
Spor

İngiliz hakem yönetecek İSTANBUL (A.A)

16 Ekim 2011 17:09

-İngiliz hakem yönetecek İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Trabzonspor'un, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile 18 Ekim Salı günü deplasmanda oynayacağı maçı İngiliz hakem Mark Clattenburg yönetecek. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Clattenburg'un yardımcılıklarını Stephen Child ve Simon Beck yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Anthony Taylor ve Andre Marriner'in yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Michael Jones olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24