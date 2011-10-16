-İngiliz hakem yönetecek İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Trabzonspor'un, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile 18 Ekim Salı günü deplasmanda oynayacağı maçı İngiliz hakem Mark Clattenburg yönetecek. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Clattenburg'un yardımcılıklarını Stephen Child ve Simon Beck yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Anthony Taylor ve Andre Marriner'in yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Michael Jones olacak.