-İNGİLİZ GÜÇLERİ LİBYA İSTİHBARAT KURUMUNU VURDU LONDRA (A.A) - 17.05.2011 - İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz güçlerinin Libya'nın başkenti Trablus'taki istihbarat kurumu ve bir eğitim üssünü vurduğunu bildirdi. Tümgeneral John Lorimer, Tornado jetleri ve Tomahawk füzeleriyle dün akşam iki bölgeyi bombaladığını belirtti. Lorimer, hedeflerin "rejimin sivil halka karşı merhametsizce davranmak için kullandığı aygıtların merkezinde" olduğunu söyledi. Vurulan üste Muammer Kaddafi liderliğindeki rejimin üyelerini koruyan muhafızların eğitildiği kaydedildi. İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox, NATO bombardımanının, Kaddafi kendi halkını öldürmeye son verinceye kadar devam edeceğini söylemişti. -"4 GRAD FÜZESİ TUNUS TOPRAKLARINA DÜŞTÜ" Libya sınırında Tunus topraklarına en az 4 Grad füzesinin düştüğü bildirildi. Bölgedeki Reuters muhabiri, Rus yapımı en az 4 Grad füzesinin sınırda Dehiba-Vazin geçiş kapısı yakınında Tunus topraklarına düştüğünü, herhangi bir hasara yol açmadığını söyledi. Füzelerin, Libya lideri Muammer Kaddafi ile muhaliflerin çatıştığı Libya tarafından atıldığı belirtildi. Bu arada, dün Libya'dan Tunus'a kaçtığı bildirilen Libya Petrol Bakanı Şükrü Ganem'in Libya sınırı yakınındaki Cerba adasında olduğu belirtildi. Tunuslu bir güvenlik yetkilisi, Ganem'in, bir grup Libyalı yetkiliyle Cerba adasında bir otelde olduğunu söyledi.