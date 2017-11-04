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Spor

İngiliz golfçü Justin Rose'dan 'Türk bayraklı' paylaşım

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde düzenlenen Turkish Airlines Open 2017'de mücadele eden İngiliz golfçü Justin Rose'un Türk bayrağıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü

04 Kasım 2017 16:43

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde düzenlenen Turkish Airlines Open 2017\'de mücadele eden İngiliz golfçü Justin Rose\'un Türk bayrağıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Avrupa Turu\'nun sondan üçüncü ayağı olan ve 78 golfçünün mücadele ettiği Turkish Airlines Open 2017 Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Club\'de düzenleniyor. Toplam 7 milyon dolar ödüllü turnuvada yarışan 2016 Rio Olimpiyatları\'nın altın madalyalı golfçüsü İngiliz Justin Rose, gönderdeki Türk bayrağıyla fotoğraf çektirip sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Justin Rose\'un \"Turdan sonra biraz zaman\" yazarak twitter ve instagram hesaplarından paylaştığı fotoğraf kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.

FOTOĞRAFLI

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