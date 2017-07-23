İngiliz General Jones, Rakka sivil meclisi ile görüştü

Suriye'de, IŞİD'in başkent olarak ilan ettiği Rakka kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteği verdiği Rakka Operasyonu devam ederken, IŞİD'e karşı kurulan Uluslararası Koalisyon'un İngiliz Komutan Yardımcısı Robert Jones, Ayn İsa İlçesi'nde Rakka sivil meclisi temsilcileri ile görüştü.

Haziran ayı başında başlatılan Rakka operasyonunda kentin 3'te 1'i IŞİD'den temizlenirken, Rakka bağlantılı bölgeye yapılan ziyaretler de sürüyor. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'un IŞİD özel temsilcisi Brett McGurk'un ziyaret ettiği bölgeye bu kez IŞİD'e karşı kurulan Uluslararası Koalisyonun Komutan Yardımcısı İngiliz General Robert Jones bölgeyi ziyaret etti.

Kürt sitelerinde yer alan habere göre, İngiliz General Robert Jones ve beraberindeki heyet, Rakka'daki kentteki son durumu takip etmek ve operasyon sonrası kent için yapılacak hizmet çalışmalarını görüşmek üzere Rakka sivil meclisi ile Ayn İsa ilçesinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının devam ettiği belirtilirken, İngiliz komutan Jones'in Rakka operasyonu yürüten Demokratik Suriye Güçleri yetkilileri ile de görüşeceği belirtildi. (DHA)