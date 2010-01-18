İngiliz Geneal'in siber silah isteği

T24- Nadiren medyaya konuşan, ama her sözü çok tartışılan İngiltere Genelkurmay Başkanı David Richards, hükümetine yine ilginç bir mesaj verdi: “Bombardıman uçakları ve savaş gemileri satın almayı bırakalım. Yeni çağda siber savaşçılara ve insansız uçaklara ihtiyacımız var.”



İngiltere Genelkurmay Başkanı General David Richards, Sunday Times Gazetesi’ne bir röportaj verdi. Geçen ağustos ayında atandığında hükümetteki İşçi Partisi tarafından, kızı Muhafakazar Parti’de görev yaptığı için eleştirilen Richards, “Afganistan’daki askerlerimiz 40 yıl orada kalmaya hazır olsun” sözleriyle de tepki çekmişti.



2006-2007 döneminde Afganistan’daki İngiliz güçlerine komuta eden Richards, dünkü röportajında da, İngiliz hükümetinin genel politikalarına ve emrindeki kuvvet komutanlarının taleplerine ters düşen bir çıkış yaptı. Savaşlarda artık ağır bombardıman uçakları ve savaş gemileri gibi geleneksel araçların değil, “insansız uçak gibi yüksek teknoloji ürünü silahların, siber saldırıların ve insan gücünün kilit rolde olduğunu” öne süren Richards şunları söyledi:



“Sadece terör örgütlerine karşı verilen savaşlardan bahsetmiyorum. Artık devletler arası savaşlarda da durum bu. Geçmişte olduğu gibi, tankların karşısına süvariyle çıkmamak gerekiyor. Oysa Soğuk Savaş’ın bitişinden beri gerçeği inkar ediyoruz. Eskisi gibi cepheler artık söz konusu değil. Irak ve Afganistan’daki düşman, düşük bütçeli, ucuz silahlarla ölümcül tehdit oluşturabildiğini gördü. Siz neden ders almıyorsunuz?”

