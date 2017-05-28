İngiliz gazetesi: Abedi'nin kardeşi saldırı hazırlığındaydı

Manchester'da bir pop konserinde kendini havaya uçurarak 22 kişinin ölümüne neden olan saldırganın erkek kardeşinin Libya'da bir saldırı planladığı öne sürüldü. İngiliz gazetesi "Sunday Telegraph"da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler konvoyuna düzenlenecek saldırının asıl hedefinde Alman diplomat Martin Kobler'in bulunduğu öne sürüldü. 2015'te BM'nin Libya Özel Temsilcisi olarak atanan Kobler ülkede şu ana kadar bir birlik hükümetinin oluşturulması yönünde önemli rol oynadı.

Manchester'daki saldırıyı gerçekleştiren Salman Abedi'nin kardeşi 23 yaşındaki Haşim Abedi, Trablus'ta tutuklanmıştı. Libya otoriteleri, Abedi'nin BM konvoyuna planlanan saldırının baş aktörlerinden olduğuna inanıyor.

Habere göre, saldırıyı planlayan hücre Kobler'in konvoyunun geçişi sırasında kullanılacak patlayıcının inşasının son aşamasındaydı. Ancak plan gerçekleştirilemeden ortaya çıkartıldı.

Abedi, pop şarkıcısı Ariana Grande'nin konserinde kardeşi tarafından düzenlenen bombalı saldırıyla bağlantısı olabileceği şüphesiyle babasıyla birlikte gözaltında tutuluyor.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Haşim saldırıyı üstlenen IŞİD'le bağlantısı olduğunu itiraf etti ve saldırıdan 15 dakika önce kardeşiyle telefonda görüştüğünü açıkladı. Ancak bu itirafın hangi koşullarda yapıldığı belirsizliğini koruyor. İngiliz medyası haberlerini Libyalı yetkililerin açıklamalarına dayandırdı.

Öte yandan saldırıdan bu yana İngiltere'de gözaltına alınan 11 kişi arasında Abedi'lerin bir başka erkek kardeşi İsmail Abedi'nin de bulunduğu belirtiliyor.

Bilişim firmalarıyla teröre karşı işbirliği talebi

Manchester polisi Salman Abedi'nin saldırı akşamı çekilmiş iki fotoğrafını yayınlamıştı. Yayınlanan fotoğraflarda Abedi, koyu renkli bir ceket, kot pantolon, kep ve içinde patlayıcı bulunduğu düşünülen bir sırt çantasıyla görülüyor.

İngiliz polisi yürütülen geniş çaplı soruşturmada ilerleme kaydedildiğini ve Abedi'nin arkadaşları, finansal kaynakları, bulunduğu mekânlar, kullandığı patlayıcı maddenin inşa biçimi gibi konularda önemli bilgilere ulaşıldığını açıkladı.

Öte yandan İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd da yaptığı açıklamada bilişim firmalarının işbirliği sağlanırsa terör şüphesi bulunanların bilgilerine ulaşmak için bir yol bulunabileceğini ifade etti.

©Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters, AFP / SÖ, EC