T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiliz gazetenin AKP'yi kızdıran iddiası

Telegraph gazetesinin internet sitesinde yayımlanan ''İran Türkiye'nin İktidar Partisine 25 Milyon Dolar Bağışta Bulunuyor'' başlıklı makale AKP'yi kızdırdı...

15 Eylül 2010 03:00

T24 -  AK Parti, Telegraph gazetesinin internet sitesinde yayımlanan ''İran Türkiye'nin İktidar Partisine 25 Milyon Dolar Bağışta Bulunuyor'' başlıklı makale nedeniyle özür dilenmesini istedi.


 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Telegraph gazetesinin internet sitesinde yayımlanan ''İran Türkiye'nin İktidar Partisine 25 Milyon Dolar Bağışta Bulunuyor'' başlıklı makale nedeniyle özür dilenmesini ve makalenin gazetenin internet sitesinden silinmesini istedi. NTV'de yer alan habere göre; 

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, bugün yayımlanan makaleyle ilgili Telegraph gazetesinin editörüne hitaben yazdığı yazıda, şunları kaydetti: 

''İktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında gazeteniz ve web sitesinde yayınlanmış olan bu haber bizi tam anlamıyla şaşkınlığa uğratmıştır. Böyle bir olay asla gerçekleşmediği gibi, haberinizdeki iddialar hiçbir kanıta dayanmamaktadır. Yalanlardan başka hiçbir şeye dayanmayan bu haberi kati olarak reddediyor ve partimiz aleyhine yapılmış böylesine temelsiz ve sinsi bir iddianın gazetenizde nasıl basılmış olabileceğine dair derhal bir açıklama bekliyoruz.

Ayrıca, acilen kamuya duyuracağınız bir özür ve düzeltme ile birlikte, söz konusu makalenin kamu açıklaması yapılarak web sitenizden derhal silinmesini talep ediyoruz. Bu konuyu ulusal ve uluslararası mahkemelere götürme hakkımızı saklı tutuyoruz.''


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24