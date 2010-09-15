İngiliz gazetenin AKP'yi kızdıran iddiası

T24 - AK Parti, Telegraph gazetesinin internet sitesinde yayımlanan ''İran Türkiye'nin İktidar Partisine 25 Milyon Dolar Bağışta Bulunuyor'' başlıklı makale nedeniyle özür dilenmesini istedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Telegraph gazetesinin internet sitesinde yayımlanan ''İran Türkiye'nin İktidar Partisine 25 Milyon Dolar Bağışta Bulunuyor'' başlıklı makale nedeniyle özür dilenmesini ve makalenin gazetenin internet sitesinden silinmesini istedi. NTV'de yer alan habere göre;



Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, bugün yayımlanan makaleyle ilgili Telegraph gazetesinin editörüne hitaben yazdığı yazıda, şunları kaydetti:



''İktidar partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi hakkında gazeteniz ve web sitesinde yayınlanmış olan bu haber bizi tam anlamıyla şaşkınlığa uğratmıştır. Böyle bir olay asla gerçekleşmediği gibi, haberinizdeki iddialar hiçbir kanıta dayanmamaktadır. Yalanlardan başka hiçbir şeye dayanmayan bu haberi kati olarak reddediyor ve partimiz aleyhine yapılmış böylesine temelsiz ve sinsi bir iddianın gazetenizde nasıl basılmış olabileceğine dair derhal bir açıklama bekliyoruz.



Ayrıca, acilen kamuya duyuracağınız bir özür ve düzeltme ile birlikte, söz konusu makalenin kamu açıklaması yapılarak web sitenizden derhal silinmesini talep ediyoruz. Bu konuyu ulusal ve uluslararası mahkemelere götürme hakkımızı saklı tutuyoruz.''





