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Spor

İngiliz gazeteleri yazdı...

Dünyanın en zengin adamı olarak bilinen ve adı Microsoft'la özdeş olarak anılan Bill Gates'le ilgili ortada dolaşan bazı spekülasyonlar, sadece teknoloji dünyasını değil, spor d

17 Eylül 2008 03:00

İngiliz gazetelerinde yer alan iddialara göre, Bill Gates Newcastle United'la el sıkışmak üzere.

Mike Ashley yönetiminin ardından Newcastle United Bill Gates'in mi olacak? Dünyanın en zengin adamı olarak bilinen ve adı Microsoft'la özdeş olarak anılan Bill Gates'le ilgili ortada dolaşan bazı spekülasyonlar, sadece teknoloji dünyasını değil, spor dünyasını da karıştırmış durumda.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Newcastle United takımını satışa çıkaran Mike Ashley'in en büyük alıcısı Bill Gates olacak. Bunun yanında, Newcastle United'ının hisselerinin bir bölümü için Bill Gates'in 90 milyon dolar ödemeyi planladığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Newcastle United takımının satışa çıkarılmasında ise kulübün son günlerde geçirdiği sıkıntılı günlerin etkisinin olduğu biliniyor. Ancak bundan da önemlisi, Newcastle United fanları ve ilgili futbol otoriteleri de Ashley'i artık Newcastle United'ın başında görmek istemediklerini sıkça dile getiriyorlar.

Ancak sıkı bir Arsenal taraftarı olan Bill Gates'in gerçekten Newcastle United'la ilgilenip ilgilenmediği henüz tam olarak bilinmiyor.

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