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Dünya

İngiliz gazeteleri Gordon Brown'ın e

02 Ocak 2012 18:01

-İngiliz gazeteleri Gordon Brown'ın e-postalarını takip etmiş LONDRA (A.A) - 02.01.2012 - İngiltere'nin bir önceki başbakanı Gordon Brown'ın e-posta hesaplarının şifrelerinin kırıldığı ve İngiliz gazeteleri tarafından izlendiği ortaya çıktı. Independent gazetesinin haberinde, 1997-2007 arasında Tony Blair hükümetinde Maliye Bakanlığı yapan Gordon Brown'ın e-posta hesaplarının yasadışı yollarla bazı ulusal gazeteler tarafından izlendiği belirtildi. Polis, e-posta hesaplarının izlenmesiyle ilgili "Tuleta Soruşturma"sını sürdürürken, telekulak skandalı nedeniyle gözlerin çevrildiği Rupert Murdoch'a ait İngiltere'deki gazetelerin çatı kuruluşu "News International", e-posta hesaplarının takip edilmesiyle bir bağlantılarının olmadığını açıkladı. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Brown'ın özellikle Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde, medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu "News International" grubunun gazetecileri tarafından hedef alındığı sık sık yazılmıştı. The Sun gazetesi, Brown'un oğlu James Fraser'ın kalıtsal hastalığıyla (kistik fibrozis) ilgili raporu ele geçirerek yayımlamıştı. Brown, 10 yıl sürdürdüğü maliye bakanlığının ardından 2007 yılında İşçi Partisi Genel Başkanlığı ve İngiltere Başbakanlığı görevine gelmişti.

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