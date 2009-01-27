İngiliz futbolunda devrim







İngiltere Ligi, önümüzdeki sezon için yepyeni bir uygulamaya gidecek. AB vatandaşı olmayan ülkelerin futbolcuları, eğer 1 yıl içinde İngilizce´yi öğrenemezse, çalışma izinleri iptal edilecek.



Fanatik'in haberine göre, Avrupa Topluluğu’nda olmayan ülkelerin futbolcularına, İngilizce konuşma şartı getiriliyor. Artık, AB üyesi olmayan ülkelerin futbolcularının, İngiltere Ligi’nde oynayabilmek için, sadece milli takım maçlarının yüzde 75’inde forma giymesi yeterli olmayacak. Buna artı olarak; İngilizce’yi 1 yıl içerisinde öğrenme koşulu da aranacak. İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karara göre; bu futbolculara bir yıl mühlet tanınıp, senenin sonunda yazılı ve sözlü sınava tabii tutulacaklar. Ve bu sınavda başarılı olmadıkları taktirde çalışma müsaadeleri iptal edilebilecek.



Wenger’in korkusu var!



Bu yeni şartlı vize sistemi uygulamasına en büyük desteği ise Arsenal teknik direktörü Arsene Wenger’den geldi. Uygulamanın çok faydalı olacağını belirten başarılı çalıştırıcı, “Bir ülkeye gittiğiniz zaman, o ülkeye uyum sağlamak ve kültürlerini anlamak çok önemli. Ancak benim korkum; oyuncuların bu sistemi kendi menfaatleri için kullanmaları. Bir seneyi İngiltere Ligi’nde tamamladıktan sonra, ‘Ben İngilizce’yi öğrenemedim’ diyerek başka ülkedeki takıma transfer olması. Böyle bir şey olursa bütün emekleriniz boşa gider” yorumunu yaptı. Öte yandan bu uygulamayla akla ilk Rus futbolcu Arshavin geliyor. Eğer Arsenal’e transfer olmak istiyorsa, elini çabuk tutmalı.







