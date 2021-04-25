İngiliz futbolu nefret söylemi ve siber zorbalığa karşı sosyal medyayı boykot ediyor

İngiliz futbolu, sosyal medyada futbolcular ve sporla ilgili kişilerin karşılaştığı nefret söylemi ve ayrımcı sözlerin ardından boykot başlattıklarını duyurdu.
The New York Times'da yer alan habere göre, Premier Lig, İngiliz Futbol Federasyonu gibi kurumların da dahil olduğu boykot kararı, sosyal medyadaki nefret söylemlerine karşı protesto olarak alındı.
Sosyal medyada sporculara, yorumculara, kadın ve erkek çok sayıda yetkiliye yönelik cinsiyetçi, ırkçı söylemlerin artmasının yanı sıra, geçen hafta gündeme gelen ve daha sonra tepkilerle geri çekilen Avrupa Süper Ligi'nin taraftarlardan gördüğü tepkinin de nefret söylemini artırdığı belirtildi.
Premier Lig CEO'su Richard Masters, sosyal medya şirketlerinin siber zorbalığa karşı daha sert adımlar atmasını istediklerini söyledi. Masters "Irkçı davranışın hiçbir türü kabul edilemez. Oyuncularımızın sosyal medya platformlarından aldığı nefret söylemlerinin devam etmesine izin verilemez. Futbol çeşitlilik içeren bir spor, toplulukları ve her arka plandan kültürü bir araya getiriyor" dedi.