İngiliz futbolu nefret söylemi ve siber zorbalığa karşı sosyal medyayı boykot ediyor

İngiliz futbolu, sosyal medyada futbolcular ve sporla ilgili kişilerin karşılaştığı nefret söylemi ve ayrımcı sözlerin ardından boykot başlattıklarını duyurdu.

The New York Times'da yer alan habere göre, Premier Lig, İngiliz Futbol Federasyonu gibi kurumların da dahil olduğu boykot kararı, sosyal medyadaki nefret söylemlerine karşı protesto olarak alındı.