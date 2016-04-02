İngiliz futbolcuya "nargile" soruşturması

Aston Villa, oyuncusu Gabriel Agbonlahor hakkında, Dubai tatilinde nargile içerken çekilen fotoğrafları nedeniyle soruşturma başlattı.

NTV’nin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da, nargile içtiği gerekçesiyle Gabriel Agbonlahor hakkında soruşturma başlatıldı ve oyuncu Chelsea maçı kadrosuna alınmadı.

Fransız çalıştırıcı Remi Garde'nin görevine son verilmesinin ardından geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturan Eric Black, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, uluslararası maç arası nedeniyle Dubai'de tatil yapan Agbonlahor'un nargile içerken çekilen fotoğraflarının sosyal medyada yer alması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kulübün konuyla ilgili soruşturma açtığını ve bu nedenle detaylı bilgi veremeyeceğini kaydeden Black, "Takımdaki diğer oyuncuların dikkatini başka şeylerle dağıtmamak adına, Agbonlahor'u Chelsea ile oynayacağımız maçta kadroya almayacağım. Onunla pazartesi günü görüşeceğim." dedi.

Premier Lig'de 31 maçta topladığı 16 puanla son sırada bulunan Aston Villa'nın 18 maçta forma giyen İngiliz forveti, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.