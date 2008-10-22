İngiliz ekonomisini 2009’da durgunluk bekliyor

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mervyn King ve İngiltere’nin saygın düşünce kuruluşlarından Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, İngiltere’nin 2009 yılında durgunluğa (resesyon) gireceği tahmininde bulundu.



Mervyn King, İngiliz ekonomisiyle ilgili bu karamsar tahminini, iş çevrelerine verdiği bir konferans sırasında dile getirirken, özellikle işsizlikteki artış ve ev fiyatlarındaki düşüşün önemli işaretler olduğunu ve karamsar tahminine zemin hazırladığını bildirdi.



Mervyn King, İngiltere’nin bir durgunluğa doğru sürüklendiğinin açıkça görüldüğünü belirterek, Ekim ayı başında İngiliz bankacılık sisteminin çöküşün eşiğine kadar geldiğini, bunun Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yaşanan bir ilk olduğunu ifade etti.



Hükümetin kurtarma müdahalesinin bankaları rahatlatacağı tahminine de yer veren Mervyn King, istikrara giden yolda daha alınacak mesafe bulunduğunu söyledi.



İngiltere;de artık bankaların ';masumiyet dönemlerinin geride kaldığını, bankaların bir daha hiçbir zaman eskisi kadar ucuz kredi vermeyeceklerini belirten King, enflasyonun ise eylül ayında ortaya çıkan endişe verici yükseklik olan yüzde 5,2 oranından gerileme işaretleri verdiğini söyledi. Bunu, düşmekte olan enerji fiyatlarının etkisine bağlayan Mervyn King, merkez bankasının, enflasyonun hükümetin yüzde 2’lik hedefine doğru döndürülmesi için kararlı olduğunu da vurguladı.



Mervyn King, İngiltere Merkez Bankası’nın, görünen gelecekte faiz oranlarını yükseltmeyi düşünmediğinin işaretlerini de verdi.



Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü de, hazırladığı raporda, İngiltere'nin 1991 yılından bu yana ilk kez tam bir yıl boyunca geçireceği bir durgunluğun eşiğinde bulunduğunu bildirdi.



Raporda, İngiltere’nin bütün dünyadaki büyük ekonomiler arasında ekonomik durgunluktan en çok nasiplenen ülke olacağı tahminine de yer verildi.



İngiltere ekonomisinin 2009 yılında yüzde 0.9 oranında küçüleceği tahminine de yer verilen raporda, tüketici harcamalarının yüzde 3,4, yatırımların yüzde 3,8 ve emlak sektöründeki yatırımların da yüzde 17,1 oranında gerileyeceği tahminleri yer aldı.



Raporda, hükümetin bankalara yaptığı 50 milyar sterlinlik yardımın etkili olmaması halinde durgunluğun daha etkili ve derin yaşanacağı uyarısı yapıldı.



Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü uzmanları ayrıca, İngiltere Merkez Bankası;nın faiz oranlarında 2009 yılının başında yarım puanlık bir indirim yaparak faizleri yüzde 4;e çekeceğini ancak, bunun da enflasyonun 2009 yılı sonuna kadar yüzde 2’nin altına düşürülmesi hedefine ulaşmayı sağlamaya yetemeyebileceği tahmininde de bulundular.



