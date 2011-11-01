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Ekonomi

İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,5 büyüdü LONDRA (A.A)

01 Kasım 2011 15:07

-İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,5 büyüdü LONDRA (A.A) - 01.11.2011 - İngiliz ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde, yüzde 0,5 büyüdüğü açıklandı. Ülkenin Ulusal İstatistik Kurumundan (ONS) yapılan açıklamaya göre, ekonomistler Temmuz-Eylül döneminde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,4 büyümesini beklerken, açıklanan yüzde 0,5'lik oranla büyüme tahminlerin üzerinde oldu. Üçüncü çeyrekte üretim sektöründe yüzde 0,5'lik artış yaşanırken, servis sektörü de yüzde 0,7 büyüdü.  Ekonomistler, ülkedeki büyüme hızının yavaş olduğuna dikkat çekerken, Ağustos ayında İngiltere'de yaşanan yağma ve şiddet olaylarının ekonomik büyüme oranına fark yaratacak bir etkisinin olmadığı bildirildi. İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 0,1 büyümüştü.

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