İngiliz ekonomisi küçülmeye devam ediyor

İngiliz ekonomisindeki küçülmenin 2009 yılının ilk çeyreğinde de sürdüğü ve ekonominin yüzde 1,9 oranında daraldığı bildirildi.



Ulusal İstatistik Ofisi'nin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerine dayandırılan açıklamada, küçülmenin beklenen de de daha yüksek ortaya çıktığı belirtilirken, bu dönem için beklentilerin İngiltere ekonomisinin yüzde 1,5 civarında küçülmesi yönünde olduğu hatırlatıldı.



Bu yılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan ekonomik küçülmenin, 1979 yılının üçüncü çeyreğinde ortaya çıkan küçülme oranından bu yana görülen en yüksek oran olduğu da vurgulandı.



2009 yılının ilk çeyreğindeki gerileme ile birlikte İngiltere'deki üç aylık büyüme oranlarında birbirini izleyen biçimde üçüncü kez küçülme kaydedildiği de belirtiliyor.



