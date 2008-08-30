İngiliz ekonomisi krizde

İngiltere Maliye Bakanı Alistair Darling, İngiltere'nin son 60 yıldaki en kötü ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.



Darling, Guardian gazetesine verdiği demeçte, "ekonomik durgunluğun çok derin ve insanların düşündüğünden çok daha uzun süreceğini" belirtti.



"İngiltere ve dünyanın karşı karşıya bulunduğu ekonomik koşullar, son 60 yıldaki en kötüsü" diyen Darling, seçmenlerin 11 yıldır iktidarda bulunan İşçi Partisi'nin ekonomi yönetimine kızgın olduklarını bildiğini kaydetti.



Darling, "açıkça konuşmak gerekirse gelecek 12 ay İşçi Partisi'nin en zor 12 ayı olacak. Bize üç seçimi kazandıran coşkuyu yeniden keşfetmeliyiz ve bu şu anda bizim için büyük sorun" diye konuştu.



Artan enerji fiyatları ve küresel kredi krizinden etkilenen İngiltere'de, konut fiyatları 10 yıldan sonra ilk kez düşerken, hızla artan akaryakıt ve gıda fiyatları, enflasyonu hükümetin yüzde 2 hedefinin iki katından fazla artırdı. İngiltere'de ekonominin büyümesi Nisan-Haziran döneminde dururken, İngiltere Ticaret Odaları ekonominin gelecek 6 ila 9 ay içinde muhtemelen resesyona gireceği uyarısında bulundu.

