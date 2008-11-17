İngiliz ekonomisi 2009’da yüzde 1,7 küçülecek

İngiltere'de Sanayiciler Konfederasyonu (CBI) tarafından açıklanan tahminler, ekonomide yaşanan durgunluğun düşünülenden daha zor ve uzun olacağını ortaya koydu.



Yapılan tahminler İngiliz ekonomisinin 2009 yılında yüzde 1,7 oranında küçüleceğine işaret ederken, 2010 yılında da işsizlerin sayısının 3 milyona varacağı belirtildi.



CBI geçen ay bankacılık alanında yaşanan büyük krizin, İngiliz ekonomisinde yüzeysel kalacağına inanılan etkinin derinleşmesine yol açtığını bildirdi.



İngiliz ekonomisinin geçen Temmuz - Eylül ayları arasında, 16 yıldır ilk kez küçüldüğüne işaret eden CBI yönetimi, bunun da İngiliz ekonomisinin resesyonun eşeğinde olduğunun göstergesi olduğuna dikkat çekti.



CBI'ın Başkan yardımcısı olan John Cridland durumu değerlendirirken, yaşananların etkisiyle İngiliz ekonomisinin büyüme tahminlerini yeniden gözden geçirip, biraz düşürdüklerini ifade etti.



Bu tür krizlerin doğası gereği kesin bir tahmin yapmanın imkansız olduğunu da belirten Cridland, "buradaki açık ve net olan tek şey, birkaç ay önce kısa ve yüzeysel olacağını düşündüğümüz krizin, düşündüğümüzden daha uzun ve derin olacağıdır"dedi.



Bilindiği gibi İngiltere'nin yılın son çeyreğini de küçülmeyle kapatması halinde resmen resesyonda (ekonomik durgunluk) sayılması mümkün olabilecek.

