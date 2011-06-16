İngiliz doktor Başbakan David Cameron'ı azarladı

T24

İngiltere Başbakanı David Cameron ve koalisyon ortağı Nick Clegg hastane ziyareti sırasında kızgın bir doktordan fırça yedi. Kameraların önünde gerçekleşen olay Cameron’un ulusal sağlık sistemiyle ilgili yeni politikasını açıkladığı bir sırada meydana geldi. Yeni politikayı bir hastanede kameraların önünde açıklamanın iyi bir fırsat olacağını düşünen başbakan ve yardımcısı, hastanenin hijyen kurallarına uyulması konusunda hassas olan bir doktorun tepkisini hesaba katmamıştı.Londra’daki St Guy’s Hastanesi’nde Cameron ve Clegg bir hasta ile sohbet ederken Dr. David Nunn hışımla odaya girdi ve kendisini 'kıdemli ortopedi cerrahı' olarak tanıttı. Gazetecilerin ve protokoldeki görevlilerin hijyen kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kızgın olduğunu anlaşılan Dr. Nunn, odadakileri sert sözlerle eleştirdi.Başbakan Cameron’un yardımcısı Clegg’in bu ani tepki nedeniyle şaşkınlık yaşarken, Başbakan kendini toparlayarak olayı yatıştırmaya çalıştı. Cameron gazetecilerden odadan çıkmalarını isterken, Dr. Nunn’un asabi tavırlarla bağırmaya devam ederek uzaklaştı.