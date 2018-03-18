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Dünya

İngiliz Dışişleri Bakanı: Rusya'nın 10 senedir sinir gazı stoğu yaptığına dair kanıtımız var

‘Noviçok' isimli sinir gazı grubu, eski bir Rus ajanı olan Skripal ve kızının zehirlenmesi yüzünden Londra ile Moskova arasında krize neden oldu

18 Mart 2018 16:28

İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere’nin elinde, Rusya’nın son 10 senedir ’Noviçok’ isimli sinir gazı stoğu yaptığına ilişkin kanıt olduğunu iddia etti.

Sputnik'in haberine göre Johnson, BBC televizyonunda yaptığı açıklamada, Rusya'nın 'Noviçok' (çaylak) isimli sinir gazından üretip bu zehirli maddenin stoğunu yaptığına dair kanıtlara sahip oldukları iddiasında bulundu.

İngiliz Dışişleri Bakanı, ellerinde olduğunu söylediği kanıtların son 10 seneye ait olduğunu da ekledi.

‘Noviçok' isimli sinir gazı grubu, eski bir Rus çifte ajan olan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesi yüzünden Londra ile Moskova arasında yaşanan krizin merkezinde yer alıyor.

Zira İngiliz Başbakan Theresa May, Skripal ile kızının komaya girmesiyle sonuçlanan zehirlenme olayına ‘Noviçok' isimli sinir gazı grubuna giren bir maddenin sebep olduğunu söylemişti.

May ayrıca, olaydan doğrudan Rusya'yı suçlamıştı.

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