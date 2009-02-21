İngiliz diplomattan ilginç iddia

İngiliz diplomat John Sawers, gizli görüşmeler sırasında İran'ın, Batı ülkelerinin nükleer programını rahat bırakması karşılığında Irak'taki İngiliz askerlerine saldırıların durdurulması önerisinde bulunduğunu açıkladı.



BBC'de bu akşam yayımlanacak bir belgeselde konuşan Sawers, BM'de İngiltere Büyükelçisi olarak görev yapıyor. Sawers, "İran ve Batı" başlıklı belgeseldeki konuşmasında "Birçok İranlı yetkili Londra'ya geldi ve şu ya da bu otelde bir çay içme teklifinde bulundu. Aynı şeyi Paris ya da Berlin'de yapmışlar sonra da notlarımızı karşılaştırdık" dedi.



Büyükelçi Savers, "İranlılar, bizim Irak'taki askerlerimizi öldürmeyecek, karşılığında da nükleer programlarını sürdüreceklerdi ve bize 'Biz Irak'ta sizi öldürmeyeceğiz, oradaki siyasi süreci baltalamayacağız, siz de engel olmadan bizim nükleer programımızı sürdürmemize olanak sağlayacaksınız' dediler" ifadesini kullandı.



İngiliz Büyükelçi, İngiliz hükümetinin bu teklifi reddettiğini de sözlerine ekledi.



BBC'deki belgesele göre bu gizli görüşmeler 2001'den itibaren yapıldı.



İran Dışişleri Bakanlığı ise İran'ın Afganistan ya da Irak'taki çok uluslu güce yönelik saldırılarına karışmadığını açıkladı.



Bakanlık sözcüsü, Afganistan ve Irak'ta başından beri barış, istikrar ve sükunet ortamına dönülmesi konusunda ısrar ettiklerini vurguladı.

