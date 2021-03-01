İngiliz devleri, Erling Haaland'ın peşinde

Premier Lig ekiplerinden Manchester City ve Chelsea, Borrusia Dortmund forması giyen 20 yaşındaki yıldız Erling Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor.

Ada basını, Borrusia Dortmund forması giyen 20 yaşındaki yıldız futbolcu ile Manchester City ve Chelsea'nin ilgilendiğini iddia etti.

Gerçekleştirdiği sansasyonel transferlerle bilinen Manchester City, Norveçli golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Özellikle bu sezon Sergio Agüero'dan istediği verimi alamayan teknik direktör Pep Guardiola, Erling Haaland ile forvet hattındaki sorunu çözmeyi hedefliyor.

Habere göre, iki kulübün anlaşması halinde Manchester City'nin kasasından yaklaşık 100 milyon euro çıkacak.

Diğer yandan bir başka İngiliz ekibi Chelsea'nin de Erling Haaland için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

Ülke basını, 20 yaşındaki futbolcu için Abramovich'in devreye gireceğini yazdı. Tıpkı Manchester City gibi Chelsea'nin de genç yıldız için yaklaşık 100 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.

Henüz 20 yaşında olmasına karşın birçok kulvarda şimdiden tarihe geçen Erling Haaland, bu sezon Borrusia Dortmund ile çıktığı 26 resmi maçta 27 kez fileleri sarsıp 8 de gol pası verdi.