İngiliz devi Yusuf Yazıcı'nın peşinde

Fransa Ligue 1'de Lille formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Yusuf Yazıcı ile Arsenal ilgileniyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, kadrosuna yaratıcı bir oyuncu katmak isteyen Arsenal, Yusuf Yazıcı'da karar kıldı. Londra ekibi, kiralık olarak forma giyen Norveçli futbolcu Martin Odegaard'ın takımdan ayrılması durumunda Yusuf Yazıcı'ya imza attıracak.

Haberde Yusuf'un bu sezon gösterdiği performans övülürken Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ve Milan karşısında yaptığı hat-tricklerden bahsedildi.

Geçtiğimiz gün Fransız basınında yer alan haberde Lille'nin mali kriz nedeniyle piyasa değeri yüksek futbolcuları elinden çıkaracağı ve bu oyuncuların içinde milli futbolcumuzun da yer aldığı iddia edilmişti.

Bu sezon Lille'de gol yollarında etkili bir performans sergileyen 24 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibiyle çıktığı 36 maçta 14 gol kaydetti.