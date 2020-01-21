"İngiliz devi Altay'ı izliyor"

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın İngiliz devi Manchester United'ın radarına girdiği belirtildi. Başarılı kaleci hakkındaki raporun çok olumlu olduğu aktarıldı.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Avrupa'da pek çok önemli kulüpçe izlenen 21 yaşındaki file bekçisinin en büyük talibi ise Manchester United. Edinilen bilgilere göre United'ın ‘birinci şef scout'u ve ona bağlı bir ekip, Altay'ı yakından izliyor.

Başarılı eldiven, son Gaziantep sınavında tribünden takip edildi. ‘Kırmızı Şeytanlar'ın yetenek avcılarının Altay Bayındır hakkında hazırladığı raporun da çok olumlu olduğu bildirildi. İngilizler, genç kalecinin antrenman bilgilerini de Fenerbahçe'den istedi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Altay'a resmi teklif yapılmasını bekliyor. Son karar ise teklifin seviyesine bağlı olacak. Teklif yüksek olursa transfere izin verilecek.