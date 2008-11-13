İngiliz çocuk yurdunda toplu mezar

Türkiye’deki çocuk yurtlarına İngiliz York Düşesi Sarah tarafından düzenlenen gizli kameralı “operasyonun” ardından şimdi de İngiltere’de bir çocuk yurdundaki işkence iddiaları skandala dönüşüyor. İddialara konu olan yurt Jersey’de yüzlerce kimsesiz çocuğun eğitim gördüğü Haut de la Garenne. 1986’da kapatılan yurtla ilgili tartışmaların yıllar boyu devam etmesi üzerine polis, yurtta daha önce kalan 100 kişinin “Burada kendilerine karşı işkence, tecavüz ve cinayet suçları işlendi” iddiasını değerlendirmek için bu yılın başında soruşturma açmıştı.Okulun bodrumunda öldürülen bir çocuğa ait olduğu iddia edilen kemik parçasının bulunmasının ardından soruşturma her geçen gün biraz daha genişletildi. İngiliz medyası da okulun altında bir toplu mezar olabileceğini ve çocuk tacizinden hüküm giymiş olan bir sapığın da uzun süre yurda sık sık rahatça girip çıktığını ortaya çıkardı.Polisin okulun bahçesinde yaptığı kazılarda işkence aletlerine rastlanması üzerine hükümet olayların açığa çıkarılması için polise tam yetki verdi. Ancak dün, soruşturmayı yürüten emniyet müdürü Graham Power “yurtta herhangi bir suç işlendiğine ilişkin yeterli kanıt yok” açıklamasını yaparak soruşturmanın sonuçlandığını açıkladı.Bu açıklama hem İngiliz medyasını hem de şikayet sahiplerini çileden çıkardı. Açıklamadan sadece birkaç saat sonra İngiliz hükümeti, emniyet müdürünü görevden aldı. Toplu mezar şüphesiyle yapılan kazıların okulun tüm bahçesini kapsayacak şekilde devam etmesine karar verildi. Yurtta 70’lerin başında çocukların öldüğünü gösteren kanıtlar çıktığı belirtiliyor.Polis yetkililerince yapılan kazılarda eski yurt binasında beş çocuğa ait kemikler buldu. Haut de la Garenne binasındaki aramada bulunan yanarak parçalanmış kemik ve diş kalıntılarının 4 ile 11 yaşlarında çocuklara ait olduğunu belirlendi.Polisin binada ’cezalandırma odaları’olduğu iddia edilen yeraltındaki dört odada yaptığı kazılarda kan izleriyle dolu büyük bir banyo, prangalar, 65 süt dişi ve 100’den fazla kemik bulundu.