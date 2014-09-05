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Dünya
Deutsche Welle

İngiliz cihatçılar yardım istedi

Suriye'de savaşan bazı İngiliz cihatçılar, yeniden İngiltere'ye kabul edilmelerini talep ediyor.

05 Eylül 2014 21:31


Times gazetesi, savaşmak için Suriye'ye giden İngiliz cihatçılar arasından bir grubun, yeniden İngiltere'ye geri dönebilmek için yardım istediklerine yer verdi.

Hayal kırıklığına uğramış ve demoralize olmuş olduklarını belirten cihatçıların tek isteklerinin İngiltere'ye dönmek olduğunu söyledikleri bildiriliyor.

Gazete, örgüte katılan bir İngiliz cihatçının, diğer arkadaşları adına da King's College London Üniversitesi'nin Radikal Eğilimler Araştırma Merkezi ile iletişim kurduğunu bildirdi.

Times, İngiliz cihatçının kendisi ve diğer örgüt üyelerinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı savaşan silahlara gruplara katılmak için Suriye'ye gittiklerini ancak çatışmalar sırasında farklı gruplara dahil edildiklerini söylediği belirtiliyor. İngiliz cihatçının bu nedenle kendisi ve dönmek isteyen diğer örgüt üyeleri adına ceza muafiyeti talep ettiği belirtiliyor.

King's College London Üniversitesi'nin Radikal Eğilimler Araştırma Merkezi Başkanı Peter Neumann, Times gazetesine verdiği demecinde, eski cihatçıların radikal eğilimlerinden arındırılmaları adına ulusal bir program başlatılması talebinde bulundu. King's College London Üniversitesi, Times'ın haberi üzerine ise açıklama yapmadı.

İngiltere'den, Suriye ve Irak'a en az 500 İngiliz pasaportlu cihatçının gittiği tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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