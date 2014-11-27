İngiliz elçiliğine intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki İngiliz Büyükelçiliği'ne ait bir araca intihar saldırısı düzenlendi. Çok sayıda yaralının olduğu ve iki Afgan sivilin öldüğü ilk gelen bilgiler arasında.

AFP, motosikletli bir intihar komandosının İngiliz Büyükelçiliği'ne ait bir araca çarparak kendini havaya uçurduğunu ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Patlamanın çok güçlü olduğu ve Kabil'in tamamından duyulduğu, patlamanın ardından büyük bir duman bulutunun yüjkseldiği de gelen bigiler arasında.

İngiliz Büyükelçiliği'nden bir sözcü de "Büyükelçilik aracına saldırı düzenlendi. Yaralılar var. Afgan makamlarıyla birlikte çalışıyoruz" dedi.

Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Eyüp Salangi de Twitter'dan yaptığı açıklamasında bunun motosikletle düzenlenmiş bir intihar saldırısı olduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz pazartesi günü de Kabil'de Amerikan askerlerinin aracına bombalı saldırı düzenlenmiş ve olayda iki Amerikan askeri yaşamını yitirmişti.