-İngiliz Büyükelçiliği'nde bazı görevliler rehin alındı TAHRAN (A.A) - 29.11.2011 - İngiltere'nin diplomatik temsilcilciliği maslahatgüzar seviyesine düşürme kararının ardından İranlı öğrenciler İngiltere büyükelçilik önünde gösteri yapıyor. Bazı kaynaklar, birkaç büyükelçilik personelinin de rehin alındığını bildiriyorlar. Yüzlerce öğrenci, "İngiltere'ye ölüm" sloganlarıyla büyükelçilik kapısına kadar gelmesinin ardından, en az elli kişilik gösterici grup polis kordonunu aşarak büyükelçiliğin bahçesine girdi. Bahçedeki İngiltere bayrağının indirilmesi ve İran bayrağının göndere çekilmesinin ardından göstericilerin bazı binanın içine kadar girip bazı belgeleri pencerelerden attıkları belirtiliyor.