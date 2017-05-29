İngiliz Büyükelçi’den esprili Beşiktaş mesajı: Bu da mı tesadüf?

İngiltere İstanbul Büyükelçisi Richard Moore, Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik etti. Büyükelçi, elçilik konutuna Beşiktaş bayrağı asarak Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarken, Türkiye'de görev yaptığı 6 yılın 5'inde Beşiktaş'ın şampiyon olmasını "Bu da mı tesadüf? Manidar değil mi" mesajıyla paylaştı.

Büyükelçi Richard Moore, yaptığı paylaşımında söz verdiği gibi elçilik binasına Beşiktaş bayrağını astığını belirterek "Richard Moore 1990-92 (3 yıl) & 2014-17'de (3 yıl) Türkiye'de yaşadı. Beşiktaş 6 yılın 5'inde şampiyon oldu.Bu da mı tesadüf? Manidar değil mi?" şeklinde bir mesaj paylaştı.