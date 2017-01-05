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İngiliz Büyükelçi’den BBC Türkçe’ye komik soru

Moore, esprili cevaplarıyla bürokrasinin soğuk havasını kırıyor

05 Ocak 2017 01:27

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, BBC Türkçe’nin ‘Dünya’ya asteroit çarpması nasıl önlenecek?’ başlıklı bir haberinin sosyal medya paylaşımında yer verilen görseldeki gök cisminin Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu bölgeyi hedef almasını espirili bir dille değerlendirdi.

İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, fenomen olma yolunda

BBC Türkçe’nin "Dünya'ya asteroit çarpması nasıl önlenecek?” başlıklı haberini sosyal medyada paylaşırken kullandığı GIF’teki gök cisminin Türkiye’yi de içerisine alan bölgeyi hedef almasının ardından Tevbe Glühwein isimli kullanıcının kendisini de etiketleyerek yönelttiği "Meteorun tam Türkiye'ye düşmesini nasıl açıklıyorsunuz? Bu da mı tesadüf!" diye tweet’ini yanıtlayan Moore, “Bu taş altında bir İngiliz parmağı var mı?" sorusunu yöneltti. 

​Yaptığı paylaşıma BBC Türkçe’yi de etiketleyen Moore’un attığı tweet, yüzden fazla RT aldı.

 

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