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Spor

İngiliz bombası için 70 bin kişi 'zorunlu' göç etti

Yunanistan’da dün 10 saatliğine de olsa barış dönemindeki en büyük 'göç' yaşand

12 Şubat 2017 20:26

Yunanistan'ın Selanik ilindeki Kordelio ilçesinde bir benzin istasyonundaki kazı çalışmaları sırasında tesadüfen bulunan, 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 250 kiloluk bir bombanın etkisiz hale getirilmesi için 72 bin kişi evlerini terk etti. 

Osmanlı döneminde adı Harmanköy olan, 1922’de İzmir’den göç eden Rumların Karşıyaka’yı hatırlamaları için de Kordelio adı verilen ilçedeki eşi görülmemiş tahliye operasyonunda 1000 polis görev yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, 2. Dünya Savaşı sırasında, İngiliz uçaklarının 1943’de Selanik’teki Nazi hedeflerini vururken yanlışlıkla Kordelio’ya attıkları ve 5 metre derinlikte 73 yıl bekleyen bomba, geçtiğimiz günlerde bitişiğinde bulunan benzin istasyonunda bir kazı çalışması sırasında tespit edildi. 

Bombanın etkisiz hale getirilmesi için benzin istasyonundan 2 kilometre mesafede bulunan tüm evlerin boşaltılması kararlaştırıldı. 72 bin kişi 2 kilometrelik güvenlik alanı dışına çıktı. Öğle saatlerinde 6 bomba imha uzmanın fünyesini  çıkardıkları bomba imha edilmek üzere 60 kilometre mesafedeki bir askeri atış talim alanına nakledildi.  

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