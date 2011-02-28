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İngiliz basınından Erdoğan'a 'Şaşırtcı derece dobra' yorumu

The Independent, Başbakan Erdoğan için "şaşırtıcı derecede dobra bir hüküm" yorumunu yaptı.

28 Şubat 2011 02:00

T24- İngiliz gazetesi The Independent, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Almanya'da yaptığı konuşma için "şaşırtıcı derecede dobra bir hüküm" yorumunu yaptı.

BBC Türkiye tarafından yansıtılan The Independent’ın haberinde, Almanya'daki Türk kökenli göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları muamelenin Türkiye ile Avrupa'nın arasındaki çatlağı yeniden açtığını belirterek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk göçmenlerin entegrasyonuyla ilgili politikaları, "uluslararası hukukun ihlali" olarak tanımlamasına, "şaşırtıcı derecede dobra bir hüküm" yorumunu yaptı.

Öte yandan Almanya'da yayımlanan Deutsche Welle’in Almanya gezisine ilişkin haberinde, Erdoğan’nın Almanya’ya “yabancı düşmanlığı” ve “İslamofobi" uyarısında bulunduğunu bildirirken, Erdoğan’ın şu sözlerine yer verdi:

“Antisemitizm ne denli bir insanlık suçu ise İslamofobi de o denli insanlık suçudur. Irkçılık gibi bir insanlık suçudur.Başta Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde görülen yabancı düşmanlığını kaygıyla izliyoruz.”

Almanya'da yaşayan Türklerin yanında olduklarını belirten ve Alman toplumuna uyum sağlamaları çağrısında bulunan Erdoğan konuşmasında, Alman siyasetçilerden de yabancı düşmanlığının önüne geçmelerini istedi.

Almanya'da sürgünde yaşayan Türk aydınlarını Türkiye’ye davet eden Erdoğan, “Geçmişte yaşanan baskılar nedeniyle, ifade özgürlüğünde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, Avrupa'ya göç etmek zorunda kalan, Almanya'da yaşamak zorunda kalan sanatçılarımızı, yazarlarımızı da bu vesileyle ülkelerine, Türkiye'ye dönmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.


"Ortadoğu halklarına karşı çifte standart uygulanıyor"


DW ayrıca, Almanya gezisinde Batı ülkelerini eleştiren Erdoğan'ın şu sözlerini de yansıttı:

“Ortadoğu halklarına karşı nasıl bir çifte standardın uygulandığını sizler de görüyorsunuz. Demokrasi havarilerinin sesi çıkmıyor. İnsan hakları savunucularının sesi çıkmıyor. Evrensel değerler diyenlerin sesi çıkmıyor. Söz konusu Mısır olunca, söz konusu Tunus olunca, söz konusu Libya olunca, bazı ağızları bıçak açmıyor. Evrensel değerler diyenlerin sesi çıkmıyor. Söz konusu Mısır olunca, söz konusu Tunus olunca, söz konusu Libya olunca, bazı ağızları bıçak açmıyor. Peki neden? Onlar demokrasiyi hak etmiyor mu? Onlar, en ileri demokratik standartları hak etmiyor mu? İnsan hakları onları da, o insanları da kapsamıyor mu? Onlar, bu evrenin, evrensel değerlerin dışında mı? Demokrasi belli kesimlerin mi hakkıdır? Batı’daki insanın demokrasiye hakkı vardır da, Doğu’daki insan için demokrasi erken midir? Petrolü olmayan ülkelere demokrasi isteyenler, insan hakkı isteyenler, petrolü olan ülkeler karşısında neden susuyorlar? İşte bu çifte standarttır. İşte bu samimiyetsizliktir. İşte bu, bugün Ortadoğu’da, Kuzey Afrika;da, insanları sokağa döken adaletsiz, hukuksuz, çifte standartlı anlayıştır.”

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