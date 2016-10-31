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Spor

İngiliz basını yazdı: Galatasaray, Depay'ın peşinde

Galatasaray, Hollandalı genç yıldız Depay'ı kiralama formülü üstünde duruyor

31 Ekim 2016 12:08

Manchester United’da Louis van Gaal döneminde takımın değişmez isimlerinden biri olan Memphis Depay, Jose Mourinho döneminde sadece 7 dakika forma şansı buldu.

İngiliz gazetesi Daily Mirror’ın iddiasına göre Galatasaray, Jose Mourinho’nun göreve gelmesiyle birlikte gözden düşen Memphis Depay’ı transfer etmek istiyor.

Alınan bilgiye göre Galatasaray’ın, şimdilik satın alma opsiyonlu kiralık formülünü kullanacak.

Ligde şampiyonluk ve ardından da gelecek sezonki Devler Ligi kadrosunu kurmak için harekete geçeceğini belirten Başkan Dursun Özbek ile kurmaylarının, Depay’ı şartların uygun olması halinde bonservisiyle alması yüksek ihtimal gözüküyor.

 

İkna işi Riekerink'te

 

Daha önce Ajax’ın altyapısında görev yapan ve bu yüzden PSV’den yetişen vatandaşı Depay’ı çok iyi tanıyan Aslan’ın teknik direktörü Jan Olde Riekerink’in, 22 yaşındaki yıldızı ikna etmek konusunda sıkıntı çekmeyeceği düşünülüyor.

United’da Louis van Gaal döneminde takımın değişmez isimlerinden biri olan Depay, 45 karşılaşmada 7 gol atmış, 3 de gol pası vermişti. Ancak Mourinho’nun bu sezon gelişiyle birlikte Depay, Premier Lig’de 7 maçta sadece 24 dakika süre almıştı.

 

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