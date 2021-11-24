İngiliz basını: Türk Lirası'ndaki çöküş seyahat edecekler için ne anlama geliyor?

T24 Dış Haberler

Türk Lirası'nın tarihi değer kaybının ardından The Independent gazetesi, Türkiye’ye seyahat edeceklere önerilerde bulundu. Türkiye’ye geleceklere “Türkiye’de dövizinizi azar azar ve sık sık bozdurun. Çünkü hem oran Sterlin’e karşı gün be gün iyileşebilir hem de seyahatinizin sonunda Türk lirasıyla kalmış olmazsınız” denildi.

The Independent seyahat editörü, Simon Calder, 16 seviyesini geçen Sterlin/TL’nin üzerine, Türkiye’ye seyahat edecek İngilizlere önerilerde bulundu.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

“Parasını ‘az miktarda ve sık’ bozduran herkes daha zengin olduğunu fark edecek. TL’nin değer kaybı enflasyonu körükleyecek olsa da çöküş karşısında fiyatlar henüz artmadı”

Haberde, konaklama gibi turizm kalemlerinde fiyatların Euro’ya sabitlenebileceği öngörüldü.

“Türkiye’ye seyahat edeceğim. Paramı nasıl ayarlamalıyım?” sorusuna şu yanıt verildi:

“Paranızı Britanya’dayken Türk Lirası'na çevirmeyin. Döviz bürosu 1 Sterlin’e karşı 15.9 oranı sunsa da, siz seyahat etmeden kur muhtemelen daha kötüye gidecektir.

Bunun yerine Sterlin nakitlerinizle gidin ve orada gördüğünüz en uygun fiyata bozdurun. Dövizinizi azar azar ve sık sık bozdurun. Çünkü hem oran Sterlin’e karşı gün be gün iyileşebilir hem de seyahatinizin sonunda Türk lirasıyla kalmış olmazsınız.”

“Türkiye’de döviz krizi yeni bir durum değil.” denilen haberde, Türkiye’deki ekonomik durum karşısında İstanbul ve Ankara’da protestolar yaşanabileceği belirtildi.

Haberde “Türkiye’de tatil seneye daha ucuz olur mu?” sorusuna yanıt olarak “Tai, Jet2 gibi büyük tatil şirketleri Türkiye’yle şimdiden ödemelerin Euro olarak yapılacağı anlaşmalar sağladı. Bunedenle tatil paketlerinde büyük fiyat farkları beklenmiyor” denildi.