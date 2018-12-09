İngiliz basını: May Brexit oylamasını geciktirecek, daha iyi bir anlaşma isteyecek

T24 Haber Merkezi

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in parlamentoda yapılacak olan Brexit oylamasını geciktirip, haftaya Brüksel ziyaretinde yapılan anlaşmayı iyileştirmeye çalışacağı iddia edildi.

Sunday Times'da yer alan habere göre May haftaya AB'ye Brexit anlaşmasının iyileştirilmesi için son bir başvuruda bulunacak. Mevcut Brexit anlaşması salı günü oylanacaktı, ancak birçok bakan May'in bu tarihi erteleyeceğini belirtmişti.

Habere göre May, bakanların daha iyi bir anlaşma gerektiğini belirtmesi üzerine bu kararı aldı.