İngiliz basını: Diplomasi futbol sahasında

Türkiye ile Ermenistan arasında bu akşam oynanacak futbol maçı, "Diplomasi futbol sahasında" başlığıyla bugünkü bazı İngiliz gazetelerinde yer aldı.

Times gazetesi, "Türk-Ermeni diplomasisi futbol sahasına taşınırken, holiganizm korkusu" başlığıyla duyurduğu haberde, Bursaspor'un "Teksas" adlı taraftar grubunun lideri Mehmet Güzelsöz'ün görüşlerine yer verdi.

Gazete, Güzelsöz'ün maçtan dolayı kaygılı olmadığını, ancak statta olabileceklerden endişeli olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Güzelsöz, "Bütün dünyanın seyredeceği bir maçta ateşten bir topu kucağımıza atmaları gerekli miydi? Teksas sorun çıkarmayacak, ama bu bizim maçımız da değil. Kimbilir kimler olacak stadyumda? İsteğimiz olmadan politikanın içine çekildik" dedi.

Times gazetesi bugünkü sayısında ayrıca, konuya ilişkin Suna Erdem imzalı bir yoruma da yer verdi. Gazetede Erdem'in, "Türkiye'nin Ermenistan açılımının ardında, katılmak istediği AB ile kendisini Ermeni soykırımını tanımakla tehdit eden ABD'yi memnun etme çabasının yanı sıra önemli bir bölgesel güç olarak görünme isteğinin yattığı" görüşleri yer aldı.

Financial Times gazetesi ise İstanbul'daki muhabiri aracılığıyla sayfalarında yer verdiği Türkiye-Ermenistan maçıyla ilgili, "Oynanacak maçta skordan çok diplomasinin daha önemli olduğunu" yazdı.

"Osmanlıların eski başkenti Bursa'da futbol taraftarına Türkiye'nin misafirperverliğini göstermeleri öğütleniyor" denilen gazetede, maçın yine de gerginliklere sahne olabileceğine dikkat çekildi. Gazete, maçta milliyetçi grupların Azerbaycan bayrağı açabileceğini de iddia etti.