T24 LogoT24 Logo
Spor

İngiliz basını: Barcelona Arda Turan'ı gözden çıkardı, gelen teklifleri değerlendirecek

Arda'ya Arsenal ve Manchester United'ın talip olduğu söyleniyor

21 Mayıs 2016 11:58

İngiliz Daily Mirror gazetesi, Barcelona forması giyen Arda Turan'ın kulübü tarafından gözden çıkarıldığını ve gelen tekliflerin değerlendirileceğini yazdı.

Bir türlü takıma adapte olamayan Arda'nın sadece 9 lig maçında forma giydiği ve ona gelecek teklifleri Katalan ekibinin dinlemeye hazır olduğu yazıldı. 29 yaşındaki oyuncuya İngiltere'den Arsenal ve  Manchester United'ın yanı sıra Arap ülkelerinden ve  Çin'den de ekonomik açıdan süper transfer teklifleri geldiği bildirildi.

 

25 maçta 2 gol 4 asist

 

Barcelona'nın transfer cezası nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyemeyen  Arda Turan, ikinci yarıda görev aldığı 25 maçta 2 gol attı, 4 asist yaptı.

 

34 milyon Euro!

 

Katalan kulübü,  Atletico Madrid'den transfer ettiği  Arda Turan için 34 milyon Euro bonservis bedeli öderken, bonuslarla birlikte bu rakam 40 milyon Euro civarına yükseldi.

 

En kötü 11'e seçildi

 

Barcelona'daki kariyerine son derece parlak bir başlangıç yapan Arda, daha sonraki maçlarda yeterince sorumluluk almadığı gerekçesiyle eleştirilmiş ve İspanyol gazeteleri tarafından 'La Liga'nın en kötü 11'ine seçildi.

 

ETİKETLER

arda turanbarcelonaingiliz basınıgözden çıkardısatışa çıkardı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24