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Dünya

İngiliz basını, "AB'den ayrılalım" kararını böyle gördü: Prangalardan kurtulduk, görüşürüz!

Birleşik Krallık seçmenlerinin 17 milyon 410 bin 742'si "AB'den ayrılalım" yönünde oy kullandı

24 Haziran 2016 13:41

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkıp çıkmamasını belirleyecek referandumda kullanılan oyların sayılma işlemi tamamlandı. Açıklanan sonuçlara göre, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasını isteyen seçmenlerin oranı yüzde 51.9 olurken, AB yanlıları ise yüzde 48.1'de kaldı. İngiltere'deki AB referandum sonuçları İngiliz basınında, "See eu later", "Birleşik Krallık bölündü", "Prangalardan kurtulduk" ifadeleriyle yer aldı.

İngiliz basınında yer alan haberler şöyle:

The Sun: AB görüşürüz

Referandum öncesi ayrılmadan yana tavır koyan gazeteler, zafer sarhoşu manşetler attı. "The Sun" alaycı bir şekilde "AB görüşürüz" başlığını kullandı.

İngiliz bulvar gazetesi The Sun referandum öncesi tarafını belirleyerek "AB'den ayrılalım" demişti. The Sun bugün de çarpıcı bir manşetle çıktı. Manşetinde kelime oyunu yapan "The Sun" alaylı bir şekilde "See you later"ı Avrupa Birliği'nin kısaltması "EU" şeklinde değiştirerek "See EU later" "AB görüşürüz" başlığına dönüştürdü. "The Sun" gazetesi alt başlıkta ise,"Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrılmaya uyandı" cümlesini kullandı.

Scottish Daily Mail: 43 yıl sonra AB prangasından kurtulduk

İskoçya'daki seçmenlerin büyük çoğunluğu "AB'de kalalım" yönünde oy kullandı. İskoçya'ya yayımlanan "Scottish Daily Mail" gazetesi ise, "Biz ayrıldık" manşetini attı. "Scottish Daily Mail" gazetesi "43 yıl sonra Birleşik Krallık AB prangasından kurtuldu"alt başlığını kullandı.

Dailr Mirror: Görüşürüz

Referandum öncesi "AB'de kalalım" yönünde tercih yapan bir diğer bulvar gazetesi Daily Mirror da, "Biz ayrıldık" manşetini kullandı. Manşetinde Birleşik Krallık bayrağını kullanan Daily Mirror, "Britanyalılar AB'den ayrılma yönünde oy kullandı" dedi.

Metro: Birleşik Krallık bölündü

İngiltere'nin başkenti Londra'da satılan ve ücretsiz olarak dağıtılan Metro gazetesi ise,"Birleşik Krallık bölündü" manşetini attı.

Gazete erken baskı yaptığı için referandum sonuçlarını bilemedi."AB'de kalalım" diyenlerin kafa kafaya bir zafer kazandığını belirten Metro, UKIP lideri Nigel Farage'ın yenilgiyi kabul ettiğini yazdı.

Daily Express: Birleşik Krallık için tarihi gün

İngiltere'de yayımlanan bir diğer bulvar gazetesi Daily Express de,"Birleşik Krallık için tarihi gün" manşetini kullandı.

Daily Express, referandum sonuçları İngiltere Başbakanı David Cameron'ın makamı olan "Downing Street" ile finans piyasalarını sarstığını iddia etti.

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